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Adana'da bıçaklı saldırı: 2 kardeş yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi tarafından bıçakla yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi tarafından bıçakla yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Arslanpaşa Mahallesi Çevik Sokak'ta zanlı E.Ö. henüz belirlemeyen nedenle Hakan (44) ve Hasan C. (43) kardeşleri bıçaklayarak kaçtı.

Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şüpheli E.Ö. polislerce kısa sürede yakalanıp polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kozan Adana Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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