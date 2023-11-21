Adana'da bıçaklı kavgada ölüm: 3 sanığa 18'er yıl hapis istemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklanan 3 sanık hakkında 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklanan 3 sanık hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gülpınar Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta Abdullah Yavuz D'nin (24), bıçaklı kavgada öldürülmesiyle ilgili 8 Ağustos'ta tutuklanan E.T, M.G. ve Y.Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanıklar E.T, M.G. ve Y.Ö'nün alkol aldıktan sonra sohbet etmek amacıyla Gülpınar Parkı'na gittikleri ve sonrasında parkta yalnız bulunan Abdullah Yavuz D. ile bilinmeyen nedenle tartıştıkları belirtildi.

İddianamede, tartışma sonrası parktan ayrılan E.T. ve Y.Ö'nün M.G'ye ait motosikletle bir süre mahallede gezdikten sonra tekrar geri geldikleri ve parktan sokağa doğru yürüyen Abdullah Yavuz D'ye arkadan seslenmeleri sonucu çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatıldı.

Kavgada, Y.Ö. ve E.T'nin Abdullah Yavuz D'yi darbettiği ve sonrasında Y.Ö'nün, Abdullah Yavuz D'yi bıçaklayıp öldürdüğü kaydedildi.

Sanıklar Y.Ö. ve E.T'nin sokak başında çalışır vaziyette bekleyen M.G'nin motosikletine binerek olay yerinden kaçtıkları anlatılan iddianamede, Y.Ö. ve E.T'nin kasten öldürme suçunu "müşterek fail" olarak işledikleri, M.G'nin ise "yardım eden" sıfatıyla suça iştirak ettiği dikkate alınarak "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 3 sanığın yargılanmasına 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.