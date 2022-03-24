Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:

Adana'da nacak ve bıçağın kullandığı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da nacak ve bıçağın kullandığı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde H.K. ile iki arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Elindeki şişeyle arkadaşının kafasına vuran H.K, çıkan kavgada bıçaklandı.

Daha sonra H.K, dışarı çıkarak nacakla iş yerinin camlarını kırdı, kavgaya karışan iki kişi ise olay yerinden kaçtı.

Elinden yaralandığı belirlenen ve çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan H.K, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerine teslim olan iki kişi polis merkezine götürüldü.

Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title