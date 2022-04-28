Adana'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2'si kardeş 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2'si kardeş 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir otobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada, kardeşler Nihat ve Berat Ç. ile Fetih Z. ve Mert A. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Turgut Özal Bulvarı, Çukurova, Adana, Güncel, Haberler

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