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Adana Kozan'da parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Türkeli Mahallesi Şehit Kubilay Parkı'nda E.Ç, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Türkeli Mahallesi Şehit Kubilay Parkı'nda E.Ç, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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