Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi'nde B.G (18) ile Cebrail E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cebrail E, B.G'yi bacağından bıçakla yaraladı.

Yaralı, çevredekiler tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, şüpheli Cebrail E'yi gözaltına aldı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Cebrail, Kozan, Adana, Güncel, Haberler

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