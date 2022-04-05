Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi'nde B.G (18) ile Cebrail E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cebrail E, B.G'yi bacağından bıçakla yaraladı.
Yaralı, çevredekiler tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, şüpheli Cebrail E'yi gözaltına aldı.
AA / Fatih Azgın - Güncel