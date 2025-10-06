Haberler

Adana'da Bıçaklı Kavga: Erdal Elik Hayatını Kaybetti

Adana'da Bıçaklı Kavga: Erdal Elik Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, Seyfi E. tarafından bıçaklanan Erdal Elik hayatını kaybetti. Olayın ardından Seyfi E. gözaltına alındı.

ADANA'da kavga ettiği Seyfi E. tarafından bıçaklanan Erdal Elik, hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. Seyfi E. ve Erdal Elik arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyfi E., iddiaya göre cebinden çıkardığı bıçakla Erdal Elik'e saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Elik, kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Elik, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elik'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Seyfi E.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra en büyük hayali gerçek oldu! Mutlu Kaya yeniden sahnede

10 yıl sonra en büyük hayali gerçek oldu! Mutlu Kaya yeniden sahnede
İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze niyetini belli etti: Ateşkes yok

İsrail ordusunun 1 numaralı ismi niyetini belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.