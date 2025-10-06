Adana'da Bıçaklı Kavga: Erdal Elik Hayatını Kaybetti

ADANA'da kavga ettiği Seyfi E. tarafından bıçaklanan Erdal Elik, hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. Seyfi E. ve Erdal Elik arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyfi E., iddiaya göre cebinden çıkardığı bıçakla Erdal Elik'e saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Elik, kanlar içinde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Elik, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Elik'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Seyfi E.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.