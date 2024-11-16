Adana'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayı sonrası gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sümer Mahallesi'ndeki kafede dün Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'nin (20) bıçaklanarak öldürüldüğü kavganın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli Erencan E'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.