Haberler

Adana'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde, bir tartışma sonrasında bıçaklama olayı meydana geldi. Erdal E. hastanede hayatını kaybederken, saldırgan S.E. gözaltına alındı.

Adana'da tartışma sonrası çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, S.E. merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde karşılaştığı Erdal E. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Kavgaya dönen olayda S.E. yanında taşıdığı bıçakla Erdal E'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdal E, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.E. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, para biriminden 4 sıfırı atıyor

Meclis'te kabul edildi! Komşu paradan 4 sıfırı atıyor
İsrail'e şok saldırı! Son anda engellediler

İsrail'e şok saldırı! Son anda engellediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.