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Adana'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Adana'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir bıçaklı kavga sonucu ağır yaralanan Suriye uyruklu M.R., hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili E.C. gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sümer Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.R. ile E.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.C, M.R'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan M.R'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

E.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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