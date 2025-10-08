Haberler

Adana'da Bıçaklı Kavga: 4 Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde 26 Eylül'de iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada M.E.A. (20) bıçakla yaralandı.

Bu sırada kavgaya karışan bazı kişiler, cipe binerek bölgeden uzaklaşmak istedi.

Diğer gruptakilerin saldırısının ardından cipin sürücüsü geri manevra yaptığı aracı bölgedekilerin üzerine sürerek olay yerinden uzaklaştı.

Çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan Ramazan B. (21), Ergün D. (21), Özgür S. (24) ve Muhammet Ö'yü (22) kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
