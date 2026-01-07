Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

Adana'da tartıştığı kişinin babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mert T. (18) ile bazı tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü Mert T'nin kız arkadaşına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Engin Yıldız'ın oğlu T. Yıldız ile tartıştığını belirtti.

Savcı, akrabaların araya girmesiyle tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert T'nin Engin Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdüğünü ifade etti.

Sanığın eyleminin kız arkadaşıyla yolda yürürken yanlarına gelen T. Yıldız'ın haksız hareketleri sonucu gerçekleştiğini anlatan savcı, Mert T'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Mert T. de Yıldız'ın oğlunun kendisine yumruk attığını iddia ederek, "Maktulün oğlu bana bıçak salladı. Yere düşen bıçakla nişanlımı korumak istedim. Maktulü ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için mahkemenizden süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Müşteki T. Yıldız ise sanığın savunmasının doğru olmadığını öne sürerek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaaya karşı taraflara savunma hazırlaması için süre verilmesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 31 Mart 20025'te Mert T. kız arkadaşına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle T. Yıldız (18) ile tartışmıştı. T. Yıldız'ın yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüşen olayda T. Yıldız'ın babası Engin Yıldız (37) bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra tutuklanan Mert T. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.