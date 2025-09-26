Adana'da Bıçaklama Olayında Müebbet Hapis İstemi
Adana'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Mert T. hakkında kasten öldürme suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edildi. Olay, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi.
Adana'da kavga sırasında bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 31 Mart'ta tartıştığı Engin Yıldız'ı (37) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 1 Nisan'da tutuklanan Mert T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanık Mert T'nin kız arkadaşına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Engin Yıldız'ın oğluyla tartıştığı belirtildi.
Tartışmanın akrabaların da araya girmesiyle kavgaya dönüşmesi üzerine Mert T'nin Engin Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı ifade edildi.
İddianamede, Mert T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle cezalandırılması istendi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.
Olay
Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 31 Mart'ta Mert T. (18), kız arkadaşına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Taner Y. (18) ile tartışmıştı. Taner Y'nin yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüşen olayda Engin Yıldız bıçaklanarak öldürülmüştü.
Kaçan cinayet zanlısı Mert T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış ve 1 Nisan'da tutuklanmıştı.