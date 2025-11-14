Adana'da Bıçaklama Olayında 30 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı 2 arkadaşını bıçaklayarak öldüren, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 30 yıl hapse çarptırılan sanığa verilen cezanın gerekçesi hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Yüreğir ilçesinde 22 Kasım 2023'te Gençlik Köprüsü'nde tartıştığı arkadaşları Alperen Kaya (19) ve Eren Güngör'ü (19) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Şeref A. (20) için 16 Ekim'deki karar duruşmasında verilen hükmün gerekçeli kararı yazıldı.

Kararda, olay günü sanık ile maktuller arasında alkollü olmaları nedeniyle tartışma yaşandığı, aralarında sataşma olduğu, ardından sanığın çantasından bıçak çıkarttığı belirtildi.

Sanığın bıçağı sol göğüs kısmına sapladığı Alperen'in yere düştüğü, peşinden bıçakla Eren'e saldırdığı, ikili arasında boğuşmanın yaşandığı anlatılan kararda, "Bu sırada sanığın Eren'in de uyluk ve sağ göğüs bölgesine 4-5 kez bıçak sapladığı, sanığın eylemlerinin her iki maktul bakımından ayrı ayrı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 81. maddesi kapsamında 'kasten öldürme' suçunu oluşturduğu kabul edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kararda sanık ve maktullerin arkadaş oldukları, dosya kapsamına göre geçmişe dayalı husumetlerinin bulunmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olay günü yaşanan tartışma neticesinde öfke veya şiddetli elemin etkisi altında kalıp bu ruhsal durumunun tepkisi olarak sanığın eylemleri gerçekleştirmesi, tanık beyanlarından ilk haksız hareketin hangi taraf ya da taraflardan geldiğinin net olarak tespit edilememesi nedeniyle suçları haksız bir fiilin tahriki altında işlediği, tahrike sebep olan fiilin ağırlığına ve suçun işleniş şekline göre asgari hadden indirim yapılması gerektiği anlaşılmıştır. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkilerine göre hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62. maddesi gereğince indirim uygulanmakla maktullere karşı işlediği suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasına dair mütalaaya kısmen uygun ve oy birliğiyle hüküm kurulmuştur."

