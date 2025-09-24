Haberler

Adana'da Bıçaklama Olayı: Sanığa Müebbet Hapis Talebi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde kavga ettiği esnafı bıçaklayarak öldüren sanık Tolga H. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Olay, çay ocağında yaşanırken, sanığın haksız tahrik indirimi talebi reddedildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavga ettiği esnafı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'ndaki çay ocağında 19 Mayıs'ta işletme sahibi Hüsamettin Gözaçık'ı (60) öldürdüğü iddiasıyla 21 Mayıs'ta tutuklanan Tolga H. (29) hakkında savcılıkça iddianame hazırlandı.

Sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, bir belediyede temizlik personeli olarak çalışan Tolga H. ile maktul arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi.

Sanığın yanındaki bıçakla saldırdığı Gözaçık'ı öldürdüğü aktarılan iddianamede, olayda Gözaçık'tan kaynaklanan haksız tahrik nedeninin tespit edilemediği, bu nedenle Tolga H. lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı ifade edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
Yol çöktü, kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Olay anı kamerada

Kentin göbeğinde 50 metrelik çukur oluştu! Çökme anı korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.