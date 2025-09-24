Adana'da Bıçaklama Olayı: Sanığa Müebbet Hapis Talebi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavga ettiği esnafı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'ndaki çay ocağında 19 Mayıs'ta işletme sahibi Hüsamettin Gözaçık'ı (60) öldürdüğü iddiasıyla 21 Mayıs'ta tutuklanan Tolga H. (29) hakkında savcılıkça iddianame hazırlandı.

Sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, bir belediyede temizlik personeli olarak çalışan Tolga H. ile maktul arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi.

Sanığın yanındaki bıçakla saldırdığı Gözaçık'ı öldürdüğü aktarılan iddianamede, olayda Gözaçık'tan kaynaklanan haksız tahrik nedeninin tespit edilemediği, bu nedenle Tolga H. lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı ifade edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.