Adana'da Bıçaklama Olayı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta bıçaklanarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 13 Ekim'de Hüseyin B. (38), evinin bulunduğu sokakta karşılaştığı amcasının oğlu Resul B. (35) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesinin ardından Hüseyin B. ile kuzeni Resul B. arasında kavga çıktı. Bir süre sonra kavgaya Resul B'nin arkadaşı Uğurcan U. (28) da dahil oldu.

Kavgada Hüseyin B'yi bıçaklayıp darbeden iki zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı.

Evine giderek yardım isteyen Hüseyin B, ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin B, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti.

Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlıların merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Şüpheliler, polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.