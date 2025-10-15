Haberler

Adana'da Bıçaklama Olayı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Bıçaklama Olayı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi, tartışma sonucu bıçaklanarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta bıçaklanarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 13 Ekim'de Hüseyin B. (38), evinin bulunduğu sokakta karşılaştığı amcasının oğlu Resul B. (35) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesinin ardından Hüseyin B. ile kuzeni Resul B. arasında kavga çıktı. Bir süre sonra kavgaya Resul B'nin arkadaşı Uğurcan U. (28) da dahil oldu.

Kavgada Hüseyin B'yi bıçaklayıp darbeden iki zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı.

Evine giderek yardım isteyen Hüseyin B, ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin B, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti.

Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlıların merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Şüpheliler, polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

6.1 ile sallanan şehrimiz beşik gibi! Bir korkutan deprem daha
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak

Netanyahu açık açık tehdit etti: Hamas bunu yapmazsa kıyamet kopacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.