Adana'da Bıçaklama Davası: Genç Kızın Müebbet İle Yargılanması İstendi

Adana'da erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında müebbet ve bir yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı yakınında 21 Nisan'da çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Ayaz'ı (24) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki N.C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "bıçak ve diğer aletleri taşıma, satma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan bir yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulunan Ayaz'ın hastanede hayatını kaybettiği, olayda yaralanan N.C'nin ise tedavisinin ardından "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Sanığın soruşturma aşamasında çelişkili beyanlarda bulunduğu kaydedilen iddianamede, "N.C'nin ilk ifadesinde bıçağı sol elinde tuttuğunu, ikinci ifadesinde ise sağ elinde tuttuğunu söylediği, dosya kapsamında sanığın savunmasının aksini gösterir birçok çelişkinin yer aldığı, N.C'nin olay günü tartışma neticesinde üzerinde taşıdığı bıçakla maktulü öldürdüğünün sabit olduğu anlaşılmakla üzerine atılı 'kasten öldürme' ve 'bıçak ve diğer aletleri taşıma, satma veya bulundurma' suçlarından cezalandırılması talep olunur." ifadesine yer verildi.

N.C. ise iddianamede yer alan ifadesinde Ayaz ile olay günü tartıştıklarını ve darbedildiğini öne sürerek maktulü bıçaklamadığını savundu.