Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen sanığa 7,5 yıl hapis verildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık M.Ç., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.Ç, müşteki İ.B. ve tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 15 Ocak 2025'te İ.B'nin Orhangazi Mahallesi'ndeki evine doğru yürüdüğü sırada aralarında husumet bulunan M.Ç. ile karşılaştığını belirtti.

Taraflar arasında çıkan kavgada İ.B'yi bıçakla ağır yaralayan M.Ç'nin olay yerinden kaçtığını anlatan savcı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.Ç. savunmasında, hakkındaki suçlamayı reddederek, "Olay yerinde İ.B. beni darbetti, bıçakla saldırdı. Müştekiyi bıçaklamadım." dedi.

Müşteki İ.B. ise sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
