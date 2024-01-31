Adana'da Bıçakla Tehdit Edip Gasp Eden Sanığa 15 Yıl Hapis Talebi

Adana'da bıçakla tehdit ettiği kişinin cep telefonu ve cüzdanını gasbettiği öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 Aralık 2023'te motosikletinin lastiğinin patladığı gerekçesiyle yardım istediği S.A'yı gasbettiği öne sürülen tutuksuz R.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın, kendisine yardım etmek için otomobilinden inen müşteki S.A'yı bıçakla tehdit edip telefonu ve cüzdanını aldığı, sonrasında olay yerinden kaçtığı belirtildi.

R.G, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.