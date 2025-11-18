Haberler

Adana'da Bıçakla Adam Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde 15 Kasım'da bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın, cinayet zanlısının kız kardeşiyle görüştüğü gerekçesiyle kavga sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Fevzipaşa Mahallesi'nde 15 Kasım'da Baran Bayav (23), Derman A'nın bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Bayav, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısının Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Derman A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, eşi cezaevinde olan kız kardeşi B.G'nin yanında görmesi nedeniyle Bayav ile kavga ettiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
