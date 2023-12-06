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Adana'da beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı

6 Aralık 2023 15:47 Son Güncelleme: 15:48 Abone Ol

Adana'nın Çukurova ilçesinde, beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ise henüz bilinmiyor.