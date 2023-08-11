Adana'da Berberde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adana'da bir berberde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. İş yerinde bulunan berber tutuklandı. Ayrıca, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan bir araçta da uyuşturucu madde bulundu ve sürücü gözaltına alındı.

ADANA'da iş yerinde uyuşturucuyla yakalanan berber, İdris C., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir berberde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenlenen dükkanda yapılan aramada; satışa hazır 8 pakette 60,44 gram esrar, uyuşturucu etkili 34 hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 760 lira ele geçirildi. Operasyonda, berber İdris C. gözaltına alındı.

Ayrıca polis, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde de arama yaptı. Araçta 875 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü Kürşat K. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden İdris C., 2 saatliğine emanet olarak dükkana baktığını, uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdris C. ile Kürşat K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.