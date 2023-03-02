Adana'da berber ve kardeşi, silahlı saldırıda ağır yaralandı Güncel Haberler ADANA'da berber Nadir Kahveci (24) ve kardeşi Kadir Kahveci (18) iş yerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. ADANA'da berber Nadir Kahveci (24) ve kardeşi Kadir Kahveci (18) iş yerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olay, 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mahmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Berberlik yapan Nadir Kahveci ve kardeşi Kadir Kahveci, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için harekete geçerken, olayla ilgili inceleme başlattı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci Seyhan Adana Akif Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da berber ve kardeşi, silahlı saldırıda ağır yaralandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.