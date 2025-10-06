Adana'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı
Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli iki şüpheli, bir berber dükkanına otomatik tabancayla saldırı düzenledi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 şüpheli, motosikletle önüne geldikleri U.Ü.'ye ait kapalı olan berber dükkanına otomatik tabancayla saldırı düzenledi. İş yerinin camlarına çok sayıda mermi isabet etti. Şüpheliler saldırının ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, çok sayıda mermi kovanı buldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: Serhat GÜLER/ADANA,