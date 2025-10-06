Haberler

Adana'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli iki şüpheli, bir berber dükkanına otomatik tabancayla saldırı düzenledi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

ADANA'da motosikletli 2 şüpheli, bir berber dükkanına otomatik tabancayla saldırı düzenledi. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 şüpheli, motosikletle önüne geldikleri U.Ü.'ye ait kapalı olan berber dükkanına otomatik tabancayla saldırı düzenledi. İş yerinin camlarına çok sayıda mermi isabet etti. Şüpheliler saldırının ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, çok sayıda mermi kovanı buldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Serhat GÜLER/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zincirlikuyu'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

İstanbul'un göbeğinde otomobile silahlı saldırı! Ekipler olay yerinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi

Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi
Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı

12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.