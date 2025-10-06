Adana'da Berber Dükkanına Motosikletli Saldırı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, motosikletli iki şüpheli, bir berber dükkanına otomatik tabancayla saldırıda bulundu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırının ardından polis ekipleri inceleme başlattı.
ADANA'da motosikletli 2 şüpheli, bir berber dükkanına otomatik tabancayla saldırı düzenledi. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen 2 şüpheli, motosikletle önüne geldikleri U.Ü.'ye ait kapalı olan berber dükkanına otomatik tabancayla saldırı düzenledi. İş yerinin camlarına çok sayıda mermi isabet etti. Şüpheliler saldırının ardından kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, çok sayıda mermi kovanı buldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.