Adana'da panelvan ile belediye otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi de yaralandı.

Adana'da belediye otobüsü ile panelvan araç çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

ADANA - Adana'da panelvan ile belediye otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi de yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Kütüklü Mahallesi Yumurtalık yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 DCS 01 plakalı panelvan, Adana Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri panelvan içerisinde bulunan ismi öğrenilemeyen 2 kişinin öldüğü tespit etti. Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazanın gerçekleştiği yerde yaptığı çalışmaların ardından ölen 2 kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.