Adana'da Belediye Otobüsü ile Panelvan Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 10 Yaralı

Adana'da panelvan araç ile belediye otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Kütüklü Mahallesi Yumurtalık yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 01 DCS 01 plakalı panelvan araç ile Adana Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri panelvan içerisinde bulunan ismi öğrenilemeyen 2 kişinin öldüğü tespit etti. Kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazanın gerçekleştiği yerde yaptığı çalışmaların ardından ölen 2 kişinin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili incelme başlatıldı. - ADANA