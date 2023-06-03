Adana'da Belediye Otobüsü ile Minibüs Çarpıştı: 3 Ölü, 9 Yaralı

Adana'da belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı. Kazada, Mustafa Bıçan, Nurettin Seçkin ve İrfan Avras hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.