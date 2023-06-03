Adana'da Belediye Otobüsü ile Minibüs Çarpıştı: 3 Ölü, 9 Yaralı
Güncel Haberler
Adana'da belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı. Kazada, Mustafa Bıçan, Nurettin Seçkin ve İrfan Avras hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.
Adana'da belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.
Merkez Yüreğir ilçesinde Kütüklü Mahallesi Yumurtalık yolunda, dün akşam saatlerinde sürücüleri öğrenilemeyen 01 DCS 91 plakalı minibüs ile 01 EGJ 69 plakalı belediye otobüsünün çarpışması, araç kamerasınca kaydedildi.
Belediye otobüsünün araç kamerasına yansıyan görüntüde, karşıdan gelen minibüsün bir anda kendi şeridinden diğer şeride geçerek otobüsle çarpıştığı görülüyor.
Kazada, Mustafa Bıçan, Nurettin Seçkin ve İrfan Avras hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.