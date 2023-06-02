Adana'da Belediye Otobüsü ile Minibüs Çarpışması: 3 Ölü, 9 Yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kütüklü Mahallesi Yumurtalık yolunda 01 DCS 91 plakalı minibüs, 01 EGJ 69 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, yol kenarındaki çalılık alana savrulup durdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.

Sağlık ekipleri minibüste bulunan Mustafa Bıçan ve Nurettin Seçkin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 10 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İrfan Avras kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.