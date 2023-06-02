Adana'da Belediye Otobüsü ile Minibüs Çarpışması: 2 Ölü, 10 Yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.