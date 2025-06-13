Adana'da Belediye Başkanları Tutuklandı, Meclisler Vekil Seçimi Yapacak

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Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları'nın ardından, ilçe belediye meclisleri 17 Haziran'da başkan vekilleri için toplanacak.

Adana'nın Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanlarının tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçe belediye meclisleri, başkan vekillerini seçmek için 17 Haziran'da toplanacak.

Valilikten alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın 3 Haziran'da tutuklanmasının ardından 2 ilçe belediyesinde başkan vekili seçimi yapılacak.

Seçimlerin yapılması için Valiliğin belediyelere gönderdiği yazıya göre, iki seçim de 17 Haziran Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Seyhan Belediyesi'nde başkan vekili seçimi belediyenin meclis toplantı salonunda, Ceyhan Belediyesi'ndeki seçim de Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Tekin ve Aydar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 Haziran'da tutuklanmış, 5 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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