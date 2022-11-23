Adana'da bekçi, kilitlenip ateşe verildiği ileri sürülen kulübede yaralandı Güncel Haberler Adana'da bir iş yerinin gece bekçisi, şüphelilerce kilitlendikten sonra ateşe verildiği ileri sürülen kulübedeki yangında yaralandı. Adana'da bir iş yerinin gece bekçisi, şüphelilerce kilitlendikten sonra ateşe verildiği ileri sürülen kulübedeki yangında yaralandı. Ceyhan ilçesi Kurtpınarı Mahallesi'nde, bir taş ocağındaki bekçi kulübesinin yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederken taş ocağında gece bekçiliği yapan 54 yaşındaki Z.T'yi kulübe yanında yaralı halde buldu. Vücudunda yanıklar olduğu tespit edilen Z.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Ceyhan Devlet Hastanesine ardından Adana'daki bir hastaneye sevk edildi. Z.T'nin iki şüpheli tarafından kulübeye zorla kapatıldığı ve yangının benzin dökülerek çıkartıldığı ileri sürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Ceyhan Adana Güncel Haberler

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