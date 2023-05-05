Adana'da bekçi bıçaklandı, AK Parti seçim bürosuna sığındı

Adana'da bir şantiyede bekçilik yapan Cumali Günal, inşaatta işçi içerken uyardığı 2 kişi tarafından bıçaklandı. Kendini korumak için AK Parti Sözcüsü ve milletvekili adayı Ömer Çelik'in seçim bürosuna sığındı. Olayın ardından şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.