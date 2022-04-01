Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Haberler

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Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalandı.

Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli, vatandaşlar tarafından yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde, tek katlı evin bahçesinde şüpheli bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu sırada şüphelinin hırsızlık amacıyla bazı kabloları kestiğini fark eden vatandaşlar, söz konusu kişiyi yakaladı.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan İ.A'nın başka yerlerden çaldığı bazı malzemeleri bebek arabasıyla taşıdığı tespit edildi.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan İ.A. polis merkezine götürüldü.

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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