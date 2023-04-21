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Adana'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Adana'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Güncel Haberler

Adana'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Adana'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Adana Valiliğince düzenlenen tören, Adana Müzesi fuayesinde gerçekleştirildi.

Vali Süleyman Elban, törene katılanların bayramını kutladı.

Bayramlaşmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilgihan Yeşilyurt ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.??????????????

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

Ramazan Bayramı Süleyman Elban Adana Güncel Haberler

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