Adana'da "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Adana'da "Bayğaralar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayğara'nın elebaşı olduğu "Bayğaralar" çıkar amaçlı silahlı suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu 3 örgüt üyesinin merkez Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandıkları tespit edildi.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler Kerem K, Ayhan Ö. ve Enes F. yakalandı.

Şüphelilerin "yaralama", "kasten öldürme" ve "dolandırıcılık" gibi çok sayıda suçtan arandığı belirlendi.

Kerem K. ve Ayhan Ö'nün 12 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yerinde Hacı Mehmet Ulaş'ın (45) silahla öldürülmesi ve işçisi Can T'nin (40) yaralanmasının faili oldukları belirtildi. Kerem K. ve Ayhan Ö'nün, Ramazan Bayğara'nın talimatı ve Enes F'nin azmettirmesiyle saldırıyı düzenledikleri iddia edildi.

Güvenlik kamerasının kaydettiği saldırıya ilişkin görüntülerde, şüphelilerden Kerem K'nin tanınmamak için "silikon maske" kullandığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon, polis kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, bugüne kadar örgüte yönelik operasyonlarda yakalanan 75 zanlının tutuklandığı bildirildi.

"Bayğaralar" organize suç örgütü üyelerinin Adana genelinde 7 cinayet işledikleri, anlaşmazlık yaşadıkları 13 kişiyi silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunladıkları, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koydukları, uyuşturucu ticareti ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmişti.