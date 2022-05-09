Adana'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, siyasi partiler ve sendikaların yapacağı faaliyetler hariç, gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve basın açıklamaları gibi etkinliklerin 24 Mayıs'a kadar yasaklandığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasında sivil toplum kuruluşlarıyla diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından basın açıklaması veya benzer isimler altında düzenlenen eylem ve etkinliklerde katılımcıların bir yerde toplanarak basın açıklamasını gerçekleştirecekleri yere yürüyüş yaparak gitmelerinin yaya ve araç trafiğini kısmen veya tamamen engellediğinin, kamu huzur ve esenliğini tehlikeye düşürdüğünün, başkalarının hak ve hürriyetlerini kısıtladığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle, halkın yoğun olduğu alışveriş merkezleri, kamu hizmeti görülen bina ve benzeri kuruluşların çevresi, kaldırım ve cadde üzerlerinde yapılan basın açıklamalarıyla benzeri eylemler, bu etkinliği düzenleyenler ve o civarda bulunan halkın güvenliği açısından sakıncalar doğurabilmektedir. İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla siyasi parti ve sendikaların yapacağı faaliyetler hariç, il genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi tüm faaliyetlerin, eylem ve etkinliklerin yapılması ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana il merkezine girişleri 24 Mayıs'a kadar yasaklanmıştır."?