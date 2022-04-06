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Adana'da başarılı polisler ödüllendirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da başarılı polisler ödüllendirildi

Adana Emniyet Müdürlüğünce görevlerinde üstün başarı gösteren polisler ödüllendirildi.

ADANA (AA) - Adana Emniyet Müdürlüğünce görevlerinde üstün başarı gösteren polisler ödüllendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Adana Polis Evi'nde iftar programı düzenlendi.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kentte hizmet veren emniyet mensuplarının başarılı çalışmalarıyla halkın huzur ve güven içinde gezebildiğini belirterek, personelleriyle gurur duyduğunu kaydetti.

Her türlü suçla mücadelenin son sürat devam ettiğinin altını çizen İnci, şunları söyledi:

"Terör, trafik, uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi de siz değerli mesai arkadaşlarımızla beraber veriyoruz. Ben sizlerden razıyım. Allah da sizlerden razı olsun. Çok güzel başarılar elde ettik. Sloganımız 'Huzur şehri Adana'dır. Bunu devam ettireceğiz inşallah. Bugün sembolik olarak bazı arkadaşlarımıza başarı belgesi vereceğiz. Bugün buraya gelemeyen şubelerinde ve dışarda nöbet tutan tüm arkadaşlarımızın da başarımızda emeği vardır. Bundan ötürü, mesai arkadaşlarımı ve ailelerini tebrik ediyorum."

Konuşmanın ardından, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla farklı birimlerde görevli bazı polislere başarı belgesi verildi.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Polis, Adana, Güncel, Haberler

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