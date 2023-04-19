Adana'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Adana'nın Feke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Feke ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
R.K. idaresindeki 01 ZZ 12 plakalı otomobil, Kısacıklı köyü yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine götürüldü.
Araç, polis ekiplerinin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel