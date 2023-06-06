Adana'da Barajlardaki Doluluk Oranı Yüzde 13.4 Azaldı

Adana'da bulunan barajlardaki doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 13.4 azaldı. DSİ 6'ncı Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Seyhan, Çatalan, Nergizlik ve Kozan barajlarında doluluk oranı düşerken, Yedigöze Barajı'nda artış yaşandı.

ADANA'da barajlardaki doluluk oranı geçen yıl bugüne göre yüzde 13.4 azaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre son 1 yılda Seyhan Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 87'den yüzde 86'ya, Çatalan Barajı'nda yüzde 98'den yüzde 97'ye, Nergizlik Barajı'nda yüzde 85'ten yüzde 38'e, Kozan Barajı'nda yüzde 65'ten yüzde 42'ye, düştü. Doluluk oranı, Yedigöze Barajı'nda ise yüzde 94'ten yüzde 99'a yükseldi. Genel ortalamaya göre doluluk yüzde geçen yıla göre 13,4 azalarak, yüzde 85.8'den yüzde 72.4'e düştü. Gözle görülür en büyük düşüş ise Nergizlik Barajı'nda yüzde 47'lik düşüş oldu.