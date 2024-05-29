Adana'da Baraj Gölü Temizliği Yapıldı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan baraj gölü havzasında yüzey temizliği yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen çalışmada, atıklar toplandı ve balıkçı ağları sudan çıkarıldı.
Adana'nın Karaisalı ilçesindeki baraj gölü havzasında yüzey temizliği yapıldı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Sualtı Arama Kurtarma Timi, Çatalan Mahallesi'ndeki havzayı inceledi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı çalışmada, baraj gölünde yüzey temizliği gerçekleştirildi.
Bölgeyi atıklardan arındıran ekipler, sudaki balıkçı ağlarını topladı.