Adana'da Balkondan Balkona Silahlı Çatışma

Adana'da husumetli komşular arasında balkondan balkona gerçekleşen silahlı çatışmada 4 kişi gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da husumetli komşular arasında balkondan balkona silahlı çatışma çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, 10 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. M.P. (22), F.K. (22), O.B. (22) ve C.E.'nin (21) bulunduğu iki katlı eve, husumetli oldukları komşularının balkonundan silahla ateş açıldı. Evin ikinci katındaki balkona çıkan 4 kişi, tabanca ve tüfeklerle karşılık verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.P., F.K., O.B. ve C.E., polis tarafından gözaltına alınırken, husumetli oldukları kişiler kaçtı. Çatışma, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber : Yusuf YILDIZ - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
