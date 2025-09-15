Adana'da Balık Av Sezonu 'Vira Bismillah' Diyerek Açıldı

ADANA'nın Karataş ilçesinde balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek 2025-2026 Balık Av Sezonu'nu açtı.

Karataş Balıkçı Barınağı'ndaki sezon açılış törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Göçer, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, kent protokolü ve ava hazırlanan balıkçılar katıldı. Törende yaptığı konuşmada diğer denizlerde av sezonunun 1 Eylül'de açıldığını hatırlatan Vali Köşger, "Doğaya duyduğumuz saygı, balıkların üremesine müsaade etmek açısından böyle bir önlemi arkadaşlarımız uyguluyorlar. Geç olsun, güç olmasın. Geç olsa da berekete engel değil. Türkiye'de 15 bin balıkçı teknesi var, 233'ü Karataş'ta bulunuyor. Avrupa'daki sayı itibarıyla en büyük balıkçı teknesi filosuna biz sahibiz. Balıkçılıkta 2 milyar doları aşkın bir ihracatımız var, daha da gelişiyor. Bugün 'Vira Bismillah' diyecek ve 233 teknemizle Karataş'tan Akdeniz'e açılarak inşallah bol, bereketli bir sezon geçecek." diye konuştu.

İlçeye kurulacak Karataş Tarıma Dayalı Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'nin bölgeye büyük katkı sunacağını vurgulayan Köşger, "İhtiyaç duyuldukça genişleteceğiz. Bu bölgenin habitatına, iklimine uygun karides başta olmak üzere mavi yengeç gibi ürünleri de yetiştirecek. Bunları işleyip paketleyerek katma değeri yüksek hale getirecek ve ihracat yapacak. Muazzam bir vizyonla çok güzel bir iş gerçekleştiriliyor. Bu da Karataş'a müthiş bir ivme kazandıracak" dedi.

5 aylık aranın ardından Karataş'ta Akdeniz'e açılmak için bir araya geldiklerini dile getiren Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, kendine özgü ekosistemi ve stratejik konumuyla Akdeniz'in kültürel mirasın bir parçası olduğunu belirtti. Akbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizlerin sizlerden beklentisi Akdeniz'in hassas ekosistemine değer veren, gözeten ve kurallara riayet eden bir avcılık anlayışı benimsemeniz olacaktır. Yeni sezonun herkes için kazasız, belasız geçmesini temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve beraberindekiler Karataş Limanı'na geçerek denize açılmak için bekleyen bir balıkçı teknesine bindi. Buradan telsiz aracılığıyla balıkçılara seslenen Köşger, sezonun bereketli olmasını diledi. Ardından Köşger'in bulunduğu tekne de balıkçılarla denize açıldı.