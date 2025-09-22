Adana'da Bakkalda Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir bakkalda düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Üç zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ova Mahallesi'ndeki bakkala operasyon düzenledi.
Dükkandaki masanın çekmecesinde bir miktar uyuşturucu bulan ekipler, iş yerinin arkasındaki bahçede detaylı araştırma yaptı.
Toprağa gömülü cam şişeleri ve kümesi inceleyen ekipler, toplamda 450,78 gram esrar, 12,58 gram sentetik uyuşturucu, 62 uyuşturucu etkili hap, 0,86 gram kokain, 1 kök Hint keneviri, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheliler işletme sahibi Y.Ş. (35) ile ağabeyi C.Ş. (37), arkadaşları M.B. (18) ve M.Ç. (19) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ş, C.Ş. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bakkal ve bahçesindeki aramada uyuşturucu ile tabancanın bulunması polis kamerasıyla görüntülendi.