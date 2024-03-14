Üye Girişi
Haberler

Adana'da Bahis Dolandırıcılığı Davasında 3 Sanığa Hapis Cezası

Güncelleme:

Adana'da bahis kuponu üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sosyal medyada tanıştıkları bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 3 sanığa hapis cezası verildi. Sanıklar, müştekiye sahte belgeler göndererek dolandırıcılık yapmışlardı.

Adana'da bahis kuponu üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sosyal medyada tanıştıkları bir kişiyi 2 bin 550 lira dolandırdıkları iddia edilen 3 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis ve 9 bin 540'ar lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Ö.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar M.S. ve L.K. ile taraf avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanıkların "Aydın Nar" adlı sahte sosyal medya hesabı üzerinden irtibata geçtikleri M.K'ye bahis kuponu üzerinden yüksek kazanç elde etme vaadinde bulunduklarını ve müştekinin ilk olarak M.S'nin banka hesabına kupon parası olarak 300 lira yatırdığını belirtti.

Savcı, ayrıca sanıkların sanal bahisten müşteki M.K'ye 97 bin lira kazandığını gösterir sahte bir belge gönderdiğini, müştekinin hesabına para gelmediğini belirtmesi üzerine M.S. ve L.K'nin müştekiyi Ö.G'ye yönlendirdiğine işaret etti. Ö.G'nin de müştekiye hesapta bloke bulunduğunu bildirerek bir süre beklemesi gerektiğini söyleyip sonrasında irtibatını kestiğini aktaran savcı, sanıkların yardımlaşarak "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar müşteki M.K'yi dolandırmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki M.K'nin avukatı ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti de "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanıklar Ö.G, M.S. ve L.K'yi 7 yıl 6'şar ay hapis ve 9 bin 540'ar lira adli para cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Suç Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tuğran Savran kimdir? Zafer Partisi Denizli Çal Belediye Başkan Adayı Tuğran Savran kaç yaşında, nereli? Orhan Hayri Şener kimdir? Memleket Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Orhan Hayri Şener kaç yaşında, nereli? Menduh Uzunluoğlu kimdir? MHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Fırat kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kayapınar Belediye Başkan adayı Ali Rıza Fırat kaç yaşında, nereli? Vehbi Ertürk kimdir? Zafer Partisi Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Vehbi Ertürk kaç yaşında, nereli? Enver Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yumurtalık Belediye Başkan adayı Enver Çelik kaç yaşında, nereli? Muhammed Asena kimdir? AK Parti Diyarbakır- Yenişehir Belediye Başkan adayı Muhammed Asena kaç yaşında, nereli? Serdar Türken kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Serdar Türken kaç yaşında, nereli? Halit Demir kimdir? MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kaç yaşında, nereli? Ahmet Volkan Moran kimdir? Zafer Partisi Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Volkan Moran kaç yaşında, nereli? Emrah Yurtseven kimdir? Memleket Partisi Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Emrah Yurtseven kaç yaşında, nereli? Seyithan Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Seyhan Belediye Başkan adayı Seyithan Yıldız kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeter kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Sarıçam Belediye Başkan adayı Mustafa Yeter kaç yaşında, nereli? İrfan Özcan kimdir? CHP Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı İrfan Özcan kaç yaşında, nereli? Mehmet Dilek kimdir? AK Parti Diyarbakır- Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Dilek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title