Adana'da bahçeden portakal çaldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı
AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde narenciye bahçesinden portakal çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde narenciye bahçesinden portakal çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinağa Mahallesi'nde S.G'nin, portakal bahçesinde görevli bekçisinin alıkonularak 4 ton portakalının çalındığını bildirmesi üzerine araştırma başlattı.
Olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen 4 kişinin Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirleyen ekipler, zanlıları yakaladı.
Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 araç da ele geçirildi.
AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel