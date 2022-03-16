Adana'da bahçeden portakal çaldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı - Haberler

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Adana'da bahçeden portakal çaldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana'da bahçeden portakal çaldığı öne sürülen 4 kişi yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde narenciye bahçesinden portakal çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde narenciye bahçesinden portakal çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinağa Mahallesi'nde S.G'nin, portakal bahçesinde görevli bekçisinin alıkonularak 4 ton portakalının çalındığını bildirmesi üzerine araştırma başlattı.

Olayı gerçekleştirdikleri öne sürülen 4 kişinin Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirleyen ekipler, zanlıları yakaladı.

Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 araç da ele geçirildi.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Adana Yüregir, Narenciye, Adana, Güncel, Haberler

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