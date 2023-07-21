Adana'da Bagajda 27 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adana polisi yaptığı operasyonda bir otomobilin bagajında, üzerine biber salçası ve zeytinyağı sürülmüş 38 pakette 27 kilo esrar ele geçirdi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Adana polisi yaptığı operasyonda bir otomobilin bagajında, üzerine biber salçası ve zeytinyağı sürülmüş 38 pakette 27 kilo esrar ele geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe alınan şüpheli bir otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Sürücü Halil İbrahim G. ile yanındaki Nazlı G. ve Kadir E.'nin indirildiği araçta narkotik köpek 'Barbara' ile arama yapıldı. Barbara, otomobilin bagajındaki valizlere tepki verdi. Açılan valizlerde, köpeğin koku almaması için dışına biber salçası ve zeytinyağı sürülmüş 38 paket bulundu. Paketlerin içerisinde ise 27 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerden Halil İbrahim G. sorgusunda, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, paraya ihtiyacı olduğu için tanımadığı birinden satın aldığını ve pişman olduğunu söyledi. Diğer şüpheliler ise uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil İbrahim G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA