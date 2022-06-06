Adana'da bağ evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Haberler

Adana'da bağ evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
AA - Onur Can Bulat - Güncel
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Adana'nın Pozantı ilçesinde, bağ evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, bağ evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.Ç'nin bağ evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, bağ evine düzenledikleri operasyonda 100 kök Hint keneviri, 4 uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
AA / Onur Can Bulat - Güncel