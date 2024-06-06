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Adana'da Bacaya Gizlenmiş 15 Ruhsatsız Silah Bulundu

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Adana'da polis, bir eve düzenlediği operasyonda bacaya gizlenmiş 15 ruhsatsız silah buldu ve 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 14 av tüfeği, 1 tabanca, 104 mermi ve 213 kartuş ele geçirildi.

Adana'da bir eve operasyon düzenleyen polis, bacaya gizlenmiş 15 ruhsatsız silah buldu, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir müstakil eve operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, bacaya gizlenmiş ruhsatsız 14 av tüfeği, 1 tabanca ile bu silahlara ait 104 mermi ve 213 kartuş ele geçirdi.

Ruhsatsız silahlarla ilgili E.N. ve Y.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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