Adana'da babasını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Güncel Haberler Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Belediye Evleri Mahallesi'nde, 2 Eylül'de Hasan P'nin (65) evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan oğlu M.P. (36) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, suç tarihinde aynı evde bulunan sanık ile kız kardeşi F.P'nin tartıştıkları, bir süre sonra da durumdan Hasan P'nin haberinin olduğu belirtildi. Duruma öfkelenen Hasan P'nin oğlu M.P. ile tartıştığı, çıkan kavgada oğlunun bıçakla saldırdığı babasını öldürdüğü anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde, Hasan P'nin 2 Eylül'de, evinde uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan oğlu M.P. tutuklanmıştı. Kaynak: AA / Güncel Belediye evleri mahallesi Çukurova Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da babasını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.